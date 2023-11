Truffa dell’incidente. Minorenne denunciato

CITTA’ DI CASTELLO – "Suo figlio ha avuto un incidente, ci servono dei soldi, verrà una persona da lei a ritirarli…": ha detto più o meno così un ragazzo di soli 17 anni rivolgendosi al telefono ad un’anziana di Città di Castello, spacciandosi per un carabiniere. Ora questo minorenne, residente a Napoli, è stato identificato e denunciato dai carabinieri (quelli veri ) della Stazione tifernate per aver truffato una donna con la tecnica del finto incidente. Il ragazzo, nei giorni scorsi, in tarda mattinata ha chiamato al telefono – fingendosi militare dell’Arma – un’anziana signora per informarla di un incidente causato dal figlio, per il quale era necessario corrispondere un’importante somma di denaro, onde evitare gravi conseguenze.

Lo stesso ‘finto carabiniere’ aveva preavvisato la donna che si sarebbe a breve presentata una persona a domicilio cui corrispondere quanto possibile. A poca distanza dalla telefonata si è effettivamente presentato alla porta dell’anziana, un giovane al quale la signora, chiaramente agitata e preoccupata per il benessere del figlio, ha corrisposto senza indugiare una rilevante somma di denaro e alcuni gioielli in oro. A quel punto, ricevuto il bottino, lo sconosciuto si è dileguato a piedi. Ma la truffa è stata presto scoperta e mmediata è scattata la denuncia presentata ai carabinieri di Città di Castello. Attraverso il racconto circostanziato della ‘vittima’ , che ha fornito numerosi dettagli, gli investigatori hanno attivato le indagini del caso e sono riusciti a identificare tempestivamente l’autore della truffa, attraverso un riconoscimento fotografico. Il diciassettenne era noto alle forze dell’ordine, tra l’altro già presunto responsabile di una truffa simile perpetrata in zona qualche settimana fa.