Risparmi in fumo: il Codacons affianca i truffati del sistema online 2139

Perugia, 7 ottobre 2024 - Caso della truffa online 2139, che ha visto in fumo i risparmi di centinaia di famiglie: il Codacons si costituirà come persona offesa. "L'associazione - rende noto il vice presidente nazionale Bruno Barbieri - interviene a fianco dei risparmiatori truffati che desiderano recuperare le somme investire sulla piattaforma "pirata" ed ottenere la condanna dei responsabili oltre che verificare se le autorità di controllo sono o meno intervenute con la dovuta celerità nel bloccare questa truffa che ha visto coinvolte migliaia di persone, concentrate soprattutto tra Umbria e Puglia. In primo luogo occorre provvedere entro tre mesi dai fatti ad effettuare la denuncia querela in quanto la truffa è divenuto un reato perseguibile solo a fronte del deposito di denuncia querela in assenza della quale il Pubblico Ministero non può anche se accerta il reato procedere con la richiesta di rinvio a giudizio".

Com’è noto a seguito della chiusura forzata del sito di investimenti online 2139, migliaia di risparmiatori attratti dalla prospettiva di guadagni rapidi e consistenti, hanno invece improvvisamente visto svanire i loro risparmi. Il sito, ora oscurato dalla Consob, adoperava il meccanismo per cui i guadagni dei primi investitori sarebbero stati garantiti dai fondi apportati da coloro che avrebbero successivamente aderito, promettendo una formula apparentemente facile, sicura e altamente remunerativa.

Onde evitare che i responsabili di questa truffa restino impuniti il Codacons si rende inoltre disponibile ad affiancare i risparmiatori nella redazione delle denunce querele da depositare alla Procura della Repubblica. Tempi e modi: per chi volesse attivare un’azione risarcitoria si potrà rivolger al Codacons contattando il numero 800 050800, o scrivendo in caso di interesse o per avere maggiori informazioni, ad [email protected]