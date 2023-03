Trovato cadavere sotto casa Mistero sulla morte di un uomo Tra le ipotesi anche l’omicidio

Quando l’autista dello scuolabus arriva nel cortile su cui si affacciano tre palazzine, lungo la strada che conduce a Marcellano, non crede ai suoi occhi: sono circa le 8 e sul cemento c’è riverso il corpo di un uomo. Hassan, questo il nome del 50enne, di origini marocchine trovato cadavere davanti alla casa dove dove da tempo risiedeva, è morto probabilmente da qualche ora quando viene trovato, per lui non c’è più niente da fare. E chi abita da quelle parti non si meraviglia che nessuno lo abbia visto prima perchè, dicono, "Qui la notte è tutto buio, c’è poca illuminazione". E’ l’autista dello scuolabus a chiamare i carabinieri che poco dopo arrivano sul posto e comincia il giallo. Perchè sulla morte di quest’uomo ci sono molte ipotesi ma poche certezze, tanto che gli inquirenti indagano a tutto campo, senza escludere nessuna ipotesi, neppure quella dell’omicidio. Dietro l’area transennata dai carabinieri, mentre per ore si susseguono i rilievi, il corpo del cinquantenne, che indossa una felpa, resta sul marciapiede di cemento fino al pomeriggio. Gli inquirenti cercano di mettere a fuoco la dinamica di questa morte misteriosa, ascoltano le testimonianze dei parenti (sul posto c’è anche uno dei fratelli) e...