Trovati con la droga nell’auto. Due arresti e una denuncia

Erano in possesso di involucri con hashish e cocaina: la Polizia ha arrestato due cittadini albanesi, di 27 e 21 anni, per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e denunciato un loro connazionale, 21enne, per favoreggiamento. È il frutto dell’attivtà degli agenti della polizia di Stato di Perugia e della polizia Locale di Bastia Umbra, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo per il contrasto dello spaccio. Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti delle Volanti di Assisi, coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione crimine Umbria Marche e della Polizia Locale di Assisi, hanno notato un veicolo sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito. I poliziotti hanno sottoposto i tre giovani a perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo: occultato nei vestiti del 21enne, gli agenti hanno rinvenuto un involucro di stupefacente che, dagli accertamenti, è risultato essere hashish. All’interno del vano portaoggetti dell’auto utilizzata dal 27enne, invece, i poliziotti hanno trovato altri 6 involucri di stupefacente risultata essere cocaina. Gli agenti hanno, inoltre, sequestrato 310 euro in contanti, trovati nella disponibilità proprietario della macchina e dell’altro passeggero, denaro che si presume essere provento dell’attività di spaccio. Accompagnati in Questura per le attività di rito, due componenti del terzetto sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’altro 21enne, invece, è stato denunciato per favoreggiamento.