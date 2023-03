Troppi incidenti alle Graticole Cambia la viabilità della rotonda

Considerato uno degli incroci a più alto tasso di incidenti, già al centro di segnalazioni da parte dei residenti troppe volte costretti a soccorrere persone vittima di scontri, ora il Comune mette in atto importanti modifiche. Da oggi infatti entrerà in vigore la nuova disciplina lungo via Pieve delle Rose, nel quartiere Graticole, che prevede il senso unico di marcia, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Alfonsine e via delle Scienziate. In mattinata saranno ultimati i lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale e a seguire sarà scoperta la nuova ‘indicazione stradale’ verticale già installata.

Per effetto di questo provvedimento, in corrispondenza della rotatoria di via Alfonsine, gli automobilisti potranno svoltare su via Pieve delle Rose mentre i veicoli in transito lungo via delle Scienziate non potranno più svoltare su via Pieve delle Rose verso le ‘case’ del quartiere, ma in corrispondenza della rotatoria dovranno proseguire lungo la variante Apecchiese.

"La soluzione che abbiamo adottato – spiega l’assessore comunale alla viabilità, Rodolfo Braccalenti – permetterà di attenuare in modo considerevole la frequenza degli incidenti sulla rotatoria tra via Alfonsine e via Pieve delle Rose e di recepire anche le segnalazioni dei residenti sulle problematiche riguardanti la sicurezza stradale collegate all’aumento del traffico in quella strada", conclude l’assessore.

Dopo i sopralluoghi effettuati nella zona, l’istituzione del senso unico di marcia tra le due rotatorie di via Alfonsine e via delle Scienziate è stata decisa dal tavolo tecnico per la viabilità al quale hanno preso parte anche i responsabili della Polizia Locale e del servizio Viabilità dell’ente municipale. La successiva ordinanza emessa stabilisce l’istituzione del senso unico di marcia in alcuni tratti.

Gli automobilisti troveranno nelle strade che si intersecano con via Pieve delle Rose un segnale di preavviso che indica le varie direzioni e il senso vietato. Inoltre, "per garantire il transito dei veicoli e pedoni in condizioni di sicurezza", si legge nel provvedimento, nel medesimo tratto di via Pieve delle Rose a senso unico di marcia saranno tracciate le strisce di margine continue su entrambi i lati.