Trofeo “Andrea Cardinali“. Prima la sfida poi il corteo

GUALDO TADINO- Gli arcieri ed i frombolieri dei Giochi de le Porte sono i protagonisti dell’atteso appuntamento del trofeo "Andrea Cardinali", che prende il via oggi alle 17. Si ritrovano nella piazza Martiri per il confronto ufficiale, dopo i tanti allenamenti e le prove di tiro fatti privatamente o nelle strutture della propria Porta. Ora si vive il clima della gara vera e propria nella piazza gremita di contradaioli, che accorrono per rendersi conto del grado di preparazione e di precisione dei propri portacolori, anche in vista delle scelte che dovranno essere fatte in occasione dei Giochi de le Porte per la disputa del Palio di San Michele arcangelo, in agenda nell’ultimo fine settimana di settembre. La manifestazione è intitolata al compianto Andrea Cardinali, un giovane ed esemplare portaiolo che auspicò l’attivazione di questo evento nel periodo estivo. I fiondatori e gli arcieri dalle 17 si sfidano nelle gare eliminatorie: dalle 21 c’è la sfilata del corteo storico, con i tamburini che propongono la colonna sonora, e con i giocolieri; a seguire le gare ad eliminazione diretta sino all’assegnazione del trofeo. Aperte le taverne delle quattro Porte.

A.C.