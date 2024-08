Trofeo “Andrea Cardinali“. Ancora un gran successo

GUALDO TADINO - Successo pieno per il Trofeo “Andrea Cardinali“. Nella piazza Martiri, gremita di contradaioli, i migliori fiondatori ed arcieri delle quattro Porte cittadine si sono affrontati in entusiasmanti gare. Questi i risultati ufficiali della 25a edizione dell’appuntamento estivo: nella fionda, vittoria di Alessandro Lilli di Porta San Donato; a seguire Valerio Matricano di San Martino, Matteo Brunetti di San Donato e Paolo Comodi di San Martino; nel tiro con l’arco: vittoria di Luca Castagnoli di Porta San Facondino; seguono in classifica Christian Teodori di San Martino, Andrea Cambiotti di San Facondino e Daniele Astolfi di San Benedetto. Nella categoria junior, queste le classifiche: nella fionda Andrea Rondelli (San Donato), Loris Cani (San Facondino), Mattia Passeri (San Donato) e Jacopo Ceccarelli (San Donato); nell’arco: Loris Cardoni (San Benedetto), Angelo Menichetti (San Benedetto), Tommaso Luccioni (San Benedetto) e Giosuè Passeri (San Donato). Il presidente dell’Ente Giochi, Claudio Zeni, ha espresso "un grande plauso a tutti i partecipanti per lo spettacolo regalato e a tutte le Commissioni dell’Ente per l’impeccabile organizzazione e la grande disponibilità", e ha ricordato l’appuntamento del Palio di San Michele Arcangelo, al 27 al 29 settembre.

Alberto Cecconi