“Triplosound“. Tra musica ed esperienze

"Storie da ascoltare, per ricominciare a sentire". Con questo claim si presenta l’edizione zero del Triplosound Festival, la manifestazione organizzata dall’Associazione Triplo che si terrà dal 4 al 6 ottobre al Palazzo del Capitano del Popoloe che mette insieme musica ed esperienze collegate al territorio. "Triplosound Festival – spiegano gli organizzatori – propone al pubblico storie, musica da ascoltare e visioni di futuro. Un racconto avvincente, segnato da molteplici tracce fatte di parole, musica, esperienze, saperi e sapori. L’evento ha l’ambizione di mettere al centro l’esperienza degli artisti, delle professionalita` e delle persone coinvolte, offrendo agli spettatori un’occasione per percorrere la traccia che collega performance e sensi, arte e cambiamento, tradizione, tecnologia e futuro". Ogni piano del palazzo sarà dedicato ad una traccia che inviterà gli spettatori a seguirla. La suggestiva Sala dei 400 ospiterà le Tracce sonore. Artisti come Murubutu, Rancore, Coca Puma, Maria Chiara Argirò (foto), Orchestra Senzaspine, Francesco Frank Lotta, racconteranno la loro musica e la loro arte in un dialogo originale e profondo. Le Tracce sonore completano il loro racconto con Data, Ta Da!, un’esperienza tra dati e stupore, a cura di Matteo Moretti di Sheldon Studio e introdotta da un videomessaggio di Alessandro Bergonzoni. Al piano terra, nella Sala Etrusca, ci sarà spazio per le Tracce sul territorio, un percorso attraverso i sapori e le eccellenze locali. Qui, ogni angolo sarà un’occasione per scoprire persone, luoghi e storie affascinanti. E con la presenza di Repair Caffè Perugia, sarà possibile riparare gratuitamente qualsiasi oggetto rotto che il pubblico vorrà portare con sé.