Trestina si aggiudica il derby: Fossato può solo arrendersi

AUTOSTOP TRESTINA

3

FOSSATO VOLLEY

1

(21-25, 26-24, 25-19, 26-24)

TRESTINA: Malesardi 25, Zani 12, Mancini 8, Valentini 8, Esposito 7, Baruffi 4, Cesari (L1), Saia 2, Gnassi. N.E. – Gambino, Cincinelli, Ciabatti, Di Francesco (L2). All. Francesco Brighigna.

FOSSATO DI VICO: Ciavattini Er. 16, Servettini 9, Ciavattini El. 8, Beciani 8, Noto 6, Fattorini M. 5, Sagramola (L1), Santocchia 8, Cicogna, Provvedi, Bellucci (L2). N.E. – Cusarelli, Inweregbu, Palazzi. All. Massimo Pugnitopo.

Arbitri: Alessia Bruttini e Benedetta Fibbi.

TRESTINA - Il derby umbro della serie B2 femminile sorride alla Autostop Trestina che trova tre punti fondamentali in chiave permanenza. La sconfitta mette nei guai la Fossato Volley che resta penultima in classifica e perde contatto con la zona salvezza. Le ospiti avevano cominciato bene, vincendo il set d’apertura grazie ad un muro solido ed efficace, nonché una incisiva Ciavattini. Le altotiberine hanno reagito facendo leva sulla battuta e sulla straordinaria Malesardi nei successivi due periodi e sono riuscite a ribaltare. Alla quarta frazione le fossatane sono sembrate in grado di rimettere in piedi la partita, ma sul finale si sono smarrite ed hanno perso.

A.A.