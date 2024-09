Trestina, pari sul filo di lana. Un rigore al 95’ evita la debacle

SANGIOVANNESE

1

TRESTINA

1

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti (21’ pt Chelli), Santeramo; Bargellini (24’ st Pertica), Pardera (18’ st Romanelli), Nannini, Sabattini, Gianassi (43’ st Lorenzoni) Rotondo (24’ st Nieri), Bocci. A disp: Gioli, Shenaj, Pertici, Lombardi. All. Bonura

TRESTINA (3-5-2): Fratti; Sensi (35’ st Vietina€, Bucci (28’ st Nuti), Grea; Nouri (16’ st Tacconi), Arduini (13’ st De Souza), Lisi, Serra (16’ st Dottori), Giuliani; Ferri Marini, Mencagli. A disp: Cerroni, Bergoglio, Ubaldi, Bartolucci. All. Calori

Arbitro: El Ella di Milano (Gianmarco Amato di Aprilia e Federica Ciufoli di Albano Laziale)

Marcatori: 44’ pt Bocci (S), 50’ st rig, Mencagli (T)

Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Grea, Serra, Bargellini, Rotondo, Pertica

SAN GIOVANNI VALDARNO - Il Trestina conquista il secondo pari di fila e lo fa con un calcio di rigore al 95’ che permette alla formazione di Calori di evitare il ko in casa della Sangiovannese dei tanti ex, dal tecnico Bonura, ai difensori Fumanti e Della Spoletina. Ma il vero spauracchio in casa bianconera nella domenica del "Fedini" è il quasi ex Nicholas Bocci che prova subito ad impensierire Fratti al 23’ con un’incornata fuori di poco sul cross di Pardera. Bonura perde Fumanti a metà della prima frazione di gioco per un problema muscolare. Al suo posto dentro il classe ‘06 Chelli. Ancora Bocci ci riprova al 39’ sempre di testa. Prove del gol che arriva al 44’ quando Bargellini serve Bocci che in spaccata firma l’1-0. Nella ripresa Della Spoletina ha subito la palla del 2-0 ma la spreca. Poi tocca a Bocci fallire un’occasionissima ed ecco che nel finale viene fuori il Trestina. Mencagli si fa vedere di testa al minuto ‘73 poi, in pieno recupero, Ferri Marini finisce giù in area a contatto con Lorenzoni. L’arbitro El Ella di Milano non ha dubbi e concede il penalty. Dagli undici metri va l’ex Mencagli che non sbaglia e firma l-1-1 che fa tirare un sospiro di sollievo al Trestina.