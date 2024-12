Trestina, pari e rimpianti. Avanti 2-0 si fa riprendere

TRESTINA

2

SERAVEZZA POZZI

2

TRESTINA (4-3-2-1): Fratti 6,5; Giuliani 6, De Meio 6,5, Sensi 6, Bucci 6,5; Lisi 6, Serra 5,5 (28’ s.t. Arduini 6), Nouri 5,5; Ferri Marini 6,5 (25’ s.t. Nuti 5,5), De Souza 6,5 (20’ s.t. Marcucci 6,5); Mencagli 5,5. All. Calori 6

SERAVEZZA POZZI (4-3-3): Lagomarsini 6; Sanzone 6, Coly 5,5, Menghi 5,5, Salerno 6 (7’ s.t. Lepri 6,5); Paolieri 6,5, Bedini 6, Greco 6,5 (39’ s.t. Bartolini s.v.); Stabile 6, Benedetti 6,5, Bocci 6,5 (34’ s.t. Sforzi 6). All. Brando 6,5

Arbitro: Borello di Nichelino 6,5

Marcatori: 3’ p.t. De Souza, 10’ p.t. Ferri Marini, 2’ s.t. Bocci, 27’ s.t. Paolieri

TRESTINA - Come 15 giorni fa, il Trestina non riesce a conservare il doppio vantaggio e non va oltre il pareggio contro un Seravezza Pozzi inconsistente nel primo tempo ma salito decisamente di tono nella ripresa. Pronti via e dopo 3’ i padroni di casa vanno a segno con De Souza, che sfrutta un assist di Mencagli. Passano altri 7’ e gli altotiberini raddoppiano con un colpo di testa di Ferri Marini su corner di Lisi. Il Trestina controlla il match e va vicino al tris al 19’, ma Ferri Marini non riesce a coordinarsi per la conclusione. Quasi nulla in questa fase la reazione dei toscani, che si rendono pericolosi solo al 20’ con una conclusione dal limite di Benedetti. Gli ospiti avanzano il baricentro del gioco ma non vanno oltre un colpo di testa di Stabile al 32’ che termina alto ed un tentativo di Bocci che non trova la porta al 34’. Trestina minaccioso al 35’, con Giuliani che si libera al tiro e conclude, ma Lagomarsini è reattivo. Al 2’ della ripresa il Seravezza Pozzi accorcia le distanze con un bolide di Bocci che indirizza il pallone nell’angolo alto alla destra di Fratti. Ora gli ospiti spingono in avanti: al 17’ Benedetti di testa insacca ma il gol è annullato per una sua posizione di fuorigioco. Al 27’ i toscani pareggiano: dribbling e tiro di Benedetti, Fratti respinge e Paolieri ribadisce in rete. Al 30’ una punizione di Marcucci termina sulla parte alta della traversa e 1’ dopo Fratti devia sul palo un tiro di Stabile, con il portiere impegnato anche al 33’ da una punizione di Lepri.

Paolo Cocchieri