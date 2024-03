Trestina con l’amaro in bocca: "Ripetuto il copione dell’andata"

TRESTINA - Corsi e ricorsi… storti. Sinistre analogie con il match giocato a novembre in terra toscana: vantaggio degli avversari, pareggio faticosamente raggiunto, gol subìto nel finale ed una sconfitta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca. Passo falso con identico punteggio dell’andata (1-2) per il Trestina, superato tra le mura amiche dal Seravezza Pozzi nell’anticipo disputato sabato allo stadio “Casini“. Il vicepresidente Valerio Galizi commenta con la consueta pacatezza l’andamento del match: "In un certo senso – dichiara il dirigente bianconero – si è ripetuto il copione dell’andata: in quella circostanza addirittura avevamo segnato al 93’ per poi incassare il gol decisivo al 96’. Questa volta ci siamo trovati a rincorrere quando la gara era appena iniziata, la squadra ha reagito immediatamente e si è procurata delle opportunità che non abbiamo però concretizzato. Con il trascorrere del match abbiamo faticato contro una formazione che è sicuramente di buon livello e non a caso occupa il quarto posto in graduatoria: a centrocampo siamo andati in difficoltà, il loro pressing alto ci ha creato problemi in fase di impostazione del gioco". Pareggio intorno alla mezz’ora e poi la rete decisiva dei toscani: si potevano gestire meglio gli ultimi minuti della sfida?

"Dopo che Fiorenza con un grande intervento era riuscito ad evitare che loro si portassero sul 2-0 – conclude Galizi – intorno alla mezz’ora siamo riusciti ad agguantare il pareggio grazie alla rete di Tascini. Avremmo forse potuto accontentarci di un pareggio che tutto sommato sarebbe stato un buon risultato alla luce della nostra posizione di classifica e della forza dell’avversario, ma cercare di ottenere sempre il massimo è nello spirito di questa squadra, che sta disputando un buon torneo. Diciamo che la maggior esperienza del Seravezza Pozzi ha fatto la differenza".

Paolo Cocchieri