Tredici aziende umbre al Festival della Birra

PERUGIA – Il settore dell’industria Bar&Beverage a tutto tondo è pronto per ’Beer&Food Attraction’, la manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini da oggi a martedì 18 febbraio con 13 aziende umbre protagoniste. La manifestazione, che ha ampliato la propria offerta e i suoi spazi espositivi del 14%, si presenta con un focus più marcato sulla mixology e le nuove tendenze del Fuoricasa. Un hub per il settore dove le proposte beverage di alta qualità, le eccellenze birrarie italiane e internazionali, i soft drink e la mixology, si abbinano con le proposte food, dal casual dining all’aperitivo, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per il canale foodservice.

Alla manifestazione, come detto, saranno presenti anche 13 brand espositivi umbri: Birra dell’Eremo Assisi; Birra Flea Gualdo Tadino; Birra Perugia Srl Torgiano; D.A.D.A. Srl Perugia; Joy Srl Piegaro; Kosmo Disttribuzione Perugia; La Gramigna Azienda Agricola Perugia; Mastri Birrai Umbria Gualdo Cattaneo; Planet One Srl Bastia Umbra; Sanden Intercoool Italy Srl Perugia; Family Financial Group Acquasparta; Tipolitografia Federici Snc Terni: Centro di ricerca per l’eccellenza della birra Perugia. La manifestazione in programma a Rimini vanta la più completa offerta di birre in Europa. Tra i protagonisti i birrifici artigianali, con ben 115 realtà indipendenti. Sono attesi 130 espositori esteri da 47 Paesi, con una forte componente europea. Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia sono i Paesi più rappresentati, ma ci saranno anche aziende canadesi.