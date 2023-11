Il ’peso’ della tredicesima. Per 529mila umbri oltre 110 milioni di euro

Perugia, 26 novembre 2023 – Tra i lavoratori dipendenti e i pensionati sono 529mila gli umbri che dalla prossima settimana e fino alla vigilia di Natale riceveranno la tredicesima mensilità. Nei portafogli di queste persone finiranno oltre 110 milioni di euro da ripartire fra 261.408 pensionati e 267.937 lavoratori dipendenti del Cuore verde.

A fare i conti è stato l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che stima come i percettori siano 398.617 in provincia di Perugia e 130.728 in quella di Terni. Rispetto all’anno scorso, il volume economico complessivo delle tredicesime che verrà erogato nelle prossime settimane è incrementato di alcuni milioni. Quali sono le ragioni? Innanzitutto perché rispetto al 2022 il numero dei dipendenti è aumentato anche in Umbria; poi va ricordato che anche il monte salari è cresciuto rispetto all’anno scorso e questo è riconducibile, in larga misura, al fatto che alcuni importanti contratti di lavoro sono stati rinnovati.

Nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, infatti, l’incremento è stato del 5 per cento. C’è poi il taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni lorde annue inferiori a 35 mila euro introdotto dal governo Draghi e confermato anche per l’anno prossimo dall’esecutivo guidato dalla Meloni, ha un effetto limitato sulle tredicesime, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro, elevato a 3 punti percentuali se la mensilità aggiuntiva è inferiore a 1.923 euro. Anche quest’anno poi i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più acquistato dagli italiani: seguono i giocattoli, i prodotti tecnologici, i libri, l’abbigliamento/scarpe e gli articoli per la cura della persona. Non c’è alcun dubbio che anche i cosiddetti regali "digitali" saranno tra i più gettonati: potendo essere acquistati senza doversi recare presso i negozi fisici, subiranno un ulteriore aumento rispetto ai volumi registrati l’anno scorso.

In particolare gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per gli acquisti online. A livello geografico infine la provincia che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è Milano: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno 2,91 milioni.