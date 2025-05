Tre motocilisti morti in due giorni. Ora ci si interroga sulla sicurezza

Tre persone morte in meno di due giorni in tre distinti incidenti in moto che hanno letteralmente sconvolto l’Altotevere. E ora ci si interroga anche sulle condizioni delle strade e sulla sicurezza di chi viaggia. "È necessario accertare le dinamiche di queste tragedie e riaccendere l’attenzione di tutti sulla sicurezza stradale": sono le parole della consigliera regionale Letizia Michelini, già sindaca di Monte Santa Maria Tiberina, che è intervenuta a margine del terzo incidente, avvenuto nel pomeriggio del 2 maggio, costato la vita a Marco Cecchetti, 54 anni, originario di Monte Santa Maria Tiberina (ma residente nel Perugino, in località Ramazzano-le Pulci insieme alla moglie e ai due figli). Quello del 2 maggio è l’ultimo in ordine di tempo: altri due uomini di Città di Castello hanno perso la vita il primo maggio a Pieve Santo Stefano e nel Ravennate. Cecchetti è morto mentre era in sella alla sua moto e stava percorrendo la vecchia Tiberina tra Umbertide e Pierantonio per andare a vedere la partita di calcio di uno dei suoi figli. Per cause in corso di accertamento è andato a scontrarsi con un’autovettura: l’impatto è stato fatale per il 54enne e vano, purtroppo, ogni tentativo messo in atto dai soccorritori. Analista e programmatore molto apprezzato e benvoluto in Altotevere, la sua morte ha provocato ampio cordoglio nella comunità di Monte Santa Maria Tiberina dove era nato e cresciuto: l’amministrazione esprime profondo cordoglio e rivolge alla famiglia le condoglianze da parte di tutta la comunità, "unita nel ricordo di una persona stimata e rispettata". La salma di Cecchetti è a disposizione della famiglia. Nei prossimi giorni si svolgeranno anche i funerali di Roberto Fiorucci, 67 anni di Città di Castello, morto a Ravenna lungo la Romea mentre era in moto con la moglie (ricoverata in ospedale a Cesena in condizioni gravi). Dovrebbero tenersi in forma privata le esequie di Mario Domingo Moscato, 60enne argentino, ma da anni residente a Piosina dove era conosciuto anche come dj: lo scontro tra la sua moto e un camper è avvenuto lungo la E45 a Pieve Santo Stefano, più volte teatro di gravi fatti di cronaca, tanto che nei social imperversano le segnalazioni e le richieste di messa in sicurezza di alcuni tratti pericolosi. Nella moto al momento dell’incidente del primo maggio con Moscato c’era anche una donna che è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Siena (a seguito di svariati traumi).