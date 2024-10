Tre dimore storiche umbre svelano i loro tesori

Le dimore storiche dell’Umbria svelano i loro tesori nella terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” in programma questo sabato, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Occasione unica per esplorare collezioni, rare raccolte di libri, carteggi e manoscritti custoditi nelle dimore storiche e sottolineare la loro importanza nel patrimonio culturale italiano. Sono tre le dimore storiche che aprono le porte: Villa Aureli (nella foto), Palazzo Sorbello e il Castello di Postignano.

Villa Aureli si trova a Castel Del Piano (Perugia) in via Cirenei e dopo la guerra, fu ereditata da Leonardo di Serego Alighieri che la restaurò con interventi fino al Duemila, riportandola all’antica bellezza. Sabato si potrà esplorare con due visite guidate, alle 11 e alle 17, con prenotazione obbligatoria via email a [email protected] oppure telefonando al 3406459061.

C’è poi Palazzo Sorbello, nel cuore di Perugia, in piazza Piccinino con la storia della famiglia Ranieri Bourbon di Sorbello: sabato alle 15.30 e 16.30 si potrà ammirare la biblioteca dei marchesi Bourbon di Sorbello e i preziosi archivi conservati in ambienti storici come la sala Uguccione III, la sala Diomede e la sala Ciuti (prenotazione entro domani a: [email protected]). Infine ecco il Castello di Postignano a Sellano, una delle più suggestive dimore storiche umbre: dalle 10 alle 18 ci sono tour del borgo medievale, della chiesa e della biblioteca dedicata agli Orti e Giardini dell’Associazione Intra. Contatti Roberto Macii, allo 0743.788911