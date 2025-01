Tre collaboratori. Organizzazione eventi

L’associazione “I Mastri musici“, in collaborazione con Mastrini Group, leader nell’organizzazione di grandi eventi, è alla ricerca di 3 collaboratori altamente motivati e professionali per entrare a far parte del nostro team di produzione. Requisiti: *serietà e professionalità nelle attività assegnate * spiccate doti comunicative e relazionali per la gestione di rapporti pubblici * caparbietà e autonomia nel portare a termine i propri compiti * residenza nel comune di perugia (esclusivamente) * possesso della partita iva (gradito ma non indispensabile) * anche prima esperienza: formazione sul campo garantita cosa offriamo: * opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico e stimolante * lavoro in team con esperti nel settore degli eventi * esperienza diretta nell’organizzazione di eventi di grande rilevanza. Se sei pronto a mettere in gioco la tua passione e le tue capacità, candidati subito! Invia il tuo CV aggiornato a: [email protected] i mastri musici & mastrini group ti aspettano per creare insieme esperienze uniche!