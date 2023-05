Traversine “da paura“ "Ma stiamo intervenendo"

Mette paura lo stato delle traversine dei binari che conducono al deposito della stazione di Terni. E se a denunciarlo in un post corredato da foto è l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, la questione è ancor più significativa. "La confusione che ha regnato sovrana per decenni sul tema delle infrastrutture ferroviarie dell’Umbria, con i ritardi, gli errori, i tentennamenti, i debiti stratosferici, i treni a gasolio che ancora circolano sulla Fcu ma che andiamo a sostituire, il tutto con fatica, ma con la consapevolezza della sfida in corso, sono simboleggiati dallo stato in cui versano le traversine dei binari che portano al deposito presso la stazione di Terni – osserva Melasecche –. Quel tipo di armamento si sta sostituendo ovunque con il modernissimo e ben più sicuro Uni 60. La gara d’appalto da 70 milioni per rimettere in funzione la Fcu ne è la prova. La collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e con il gruppo Fsi sta portando a una modernizzazione generalizzata con uno sforzo immane", conclude.