Si ribalta con il trattore, paura per un 60enne a Narni

Narni (Terni), 22 settembre 2023 – Si è ferito in seguito al ribaltamento del suo mezzo agricolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvarlo. L’incidente è avvenuto a Narni, in via Corniera, e la vittima è un uomo di 60 anni.

Mentre era intento ad effettuare dei lavori nel proprio appezzamento con l’ausilio di un mezzo agricolo, si è ribaltato rimando ferito. I pompieri hanno provveduto a liberare l’'infortunato, che non dovrebbe essere in pericolo di vita, al personale sanitario.