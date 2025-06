Trasporto pubblico, nuovi servizi. C’è il collegamento con Assisi

Una serie di interventi e migliorie per ottimizzare la vita quotidiana dei cittadini. I rinnovati servizi del Trasporto pubblico locale, già attivi dal 15 giugno scorso e finanziati in parte dal Comune con fondi dedicati all’Area Interna Nord Est Umbria e in parte dalla Regione Umbria con fondi ministeriali stanziati in occasione dell’anno giubilare, sono stati presentati ieri. "Un intervento strutturale e strategico – ha commentato il sindaco Vittorio Fiorucci – che va nella direzione di una città più connessa, accessibile e attrattiva. Il nuovo collegamento con Assisi, in particolare, atteso da anni, rappresenta un traguardo importante e un segnale forte per il turismo". Per i servizi urbani le novità arrivano per la fascia oraria 7.30-14.30, dove la frequenza sarà di 35 minuti invece che di 60 per le linee A, B e della navetta del centro storico, oltre al prolungamento della linea A su via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le novità più importanti si registrano però nelle tratte extraurbane: è stato infatti ripristinato il collegamento con Assisi, con due coppie di corse giornaliere nel periodo estivo e nei weekend invernali in vista degli eventi religiosi dei prossimi mesi. Discorso valido anche per il collegamento con Valfabbrica, attivo nei mesi estivi con passaggio per Carbonesca e Colpalombo, utile per residenti e pellegrini. Potenziate le corse da/per la stazione di Fossato di Vico in coincidenza con gli orari ferroviari e istituita una nuova linea (senza fermate intermedie, via ss318) per la stazione di Perugia Fontivegge; ripristinato il collegamento con Città di Castello/Umbertide, importante per studenti, lavoratori e utenti dei servizi Usl 1, disponibile anch’esso 15 giugno - 14 settembre 2025. "Abbiamo lavorato – spiega il vicesindaco Francesco Gagliardi – per coniugare le esigenze dei residenti, con quelle di turisti e pendolari".

Federico Minelli