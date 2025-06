Trasporto pubblico locale. Richiesti più collegamenti per evitare l’isolamento

Il costo del doppio abbonamento ferro-gomma per gli studenti, i tagli estivi alle tratte in particolare nei piccoli comuni e la necessità di collegamenti diretti con l’aeroporto di Perugia e con la stazione ferroviaria di Arezzo. Le criticità del trasporto pubblico locale sono state al centro di un incontro tra il nuovo presidente di Umbria Mobilità Emilio Giacchetti, l’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore ai trasporti Rodolfo Braccalenti e la consigliera regionale Letizia Michelini, componente del tavolo tecnico istituito dall’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti nell’ambito del percorso che porterà alla definizione della nuova gara per il trasporto pubblico locale in Umbria.

Sul tavolo alcune delle principali criticità, a partire dal costo del doppio abbonamento ferro-gomma per gli studenti che si spostano per motivi di studio anche verso la Toscana. Altra questione molto sentita dagli utenti, i tagli estivi alle tratte in particolare nelle aree periferiche e nei piccoli comuni; infine si è parlato della necessità di attivare collegamenti diretti con l’aeroporto da una parte e con la stazione ferroviaria di Arezzo dall’altra.

Sempre nell’incontro, si è affrontata anche la necessità di ripensare in modo strutturale il sistema del trasporto pubblico locale, "per renderlo più flessibile, capillare e aderente alle esigenze quotidiane dei comuni, dei cittadini e delle comunità locali". Il presidente Giacchetti ha sottolineato che "Umbria Mobilità intende lavorare in stretta collaborazione con i Comuni, prestando ascolto alle segnalazioni dei territori".