Trasporti Da Perugia in tutto il mondo . Logistica globale e legame col territorio

Punto di riferimento nel settore dei trasporti internazionali, della logistica e dei servizi doganali, la Fratelli Ferretti di Perugia ha festeggiato 70 anni di attività con un evento molto partecipato. Fondata nel 1953 dai fratelli Ermanno ed Enzo Ferretti è oggi una realtà che, pur mantenendo il carattere di impresa familiare, è in grado di offrire un servizio di logistica globale. A guidare l’azienda è Giovanni Ferretti, affiancato dalla sorella Federica e dai figli Chiara e Francesco. A partire dagli anni Ottanta, e per i vent’anni successivi, la Fratelli Ferretti si è concentrata soprattutto nello sviluppo del trasporto aereo e marittimo stringendo una collaborazione con l’azienda di Livorno Fratelli Colò, specializzata nei trasporti via mare. La collaborazione si è trasformata nel 2019 in una aggregazione societaria che ha consentito all’azienda perugina di ampliare ulteriormente la sua attività a tutti i principali porti. Oggi l’azienda, che collabora stabilmente con le principali imprese manifatturiere della regione, dispone di circa 27 mila metri quadrati di magazzini, tra depositi doganali e fiscali, all’interno dei quali gestisce interamente i servizi logistici di alcune aziende partner.

Fin dalla sua fondazione l’azienda ha un legame stretto con il territorio e con i propri collaboratori.

Per molti anni l’azienda è stata sponsor della squadra di pallavolo femminile del capoluogo e tuttora sostiene l’attività del settore giovanile. All’iniziativa per i 70 anni hanno partecipato tra gli altri: Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero dell’Interno, l’assessore regionale Michele Fioroni, il vicesindaco Gianluca Tuteri, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, oltre ai vertici di Confindustria. delle associazioni del settore Trasporti e delle Dogane.