Trasimeno Music Festival: è magia. Silenzio, parlano le note dei grandi

Inizia il conto alla rovescia per “Trasimeno Music Festival“, in programma da domani al 3 luglio tra Perugia (Basilica di San Pietro, Oratorio di San Francesco dei Nobili e Auditorium San Francesco al Prato), Magione (Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta) e San Savino (piazzetta del borgo). Ad aprire la 19° edizione della manifestazione musicale internazionale, oggi alle 21 a San Savino, il concerto in memoria di Guglielmo Beneduce, direttore operativo del TMF scomparso lo scorso dicembre. Si esibiranno Angela Hewitt al pianoforte, la mezzosoprano Anna Bonitatibus, e Petrit Çeku alla chitarra. In programma musiche di Gluck, Scarlatti, Granados, Rodrigo, Albéniz, Asturias, De Falla, Ravel, Wagner, Debussy, Rossini (in caso di pioggia l’esibizione è spostata al Mengoni di Magione).

Intanto, sale l’attesa per il concerto di apertura di domani all’Auditorium di San Francesco al Prato (ore 21): oltre alla pianista canadese, in questo caso alla direzione, si esibiranno l’Orchestra da Camera di Perugia e tre pluripremiati giovani pianisti, allievi della Hewitt che sono Jaeden Izik-Dzurko, Chiara Biagioli e Jonathan Ferrucci. Si inizia con Mozart, con il Concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in do maggiore, K467 (con Angela Hewitt); poi Brahms con le Variazioni su un Tema di Haydn, op.56b (per due pianoforti); segue “La Valse” di Ravel (trascr. del compositore per due pianoforti); chiude Bach con il Concerto per quattro strumenti a tastiera e archi in la minore, BWV1065.

Al festival, organizzato dall’omonima associazione e con la direzione artistica della Hewitt, nell’arco di 8 giorni, saranno accolti interpreti della musica classica di fama internazionale e giovani musicisti di talento. Special Guest della edizione ai nastri di partenza, Sir Simon Schama, storico e critico d’arte britannico di fama mondiale: martedì 2 luglio, ore 16, a Perugia, Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, sarà intervistato dal giornalista Eric Friesen. Sir Simon Schama, uno dei maggiori intellettuali dei nostri tempi, affronterà alcune delle tematiche più scottanti dell’attualità e parlerà, inoltre, dell’influenza che l’arte e gli artisti hanno esercitato nel corso degli eventi a livello internazionale.