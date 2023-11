Transizione energetica con gli studenti

Il Lions Club di Città della Pieve ha organizzato il convegno "Georisorse per la transizione energetica" presso la Sala Sant’Agostino a Città della Pieve alla presenza di oltre 140 alunni delle scuole superiori. Relatori del convegno Luca Caricchi (nella foto), ordinario di Petrologia e Vulcanologia presso l’Università di Ginevra, ex studente del Liceo Scientifico Italo Calvino di Città della Pieve e il suo collega Andrea Dini del C.N.R., Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa. Esemplare la storia di Caricchi, che da Città della Pieve è arrivato a dirigere un dipartimento così prestigioso a Ginevra. "È stato bello condividere con tanti ragazzi una tematica che è al centro delle sfide che coinvolgeranno l’umanità per i decenni a venire - ha dichiarato Caricchi – L’impegno delle nuove generazioni e dei docenti è essenziale. Sono fiero di essere stato uno studente del Liceo Scientifico di Città della Pieve".