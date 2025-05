Trafocoop, assemblea dei soci: "Dai numeri un prudente ottimismo"

A un anno dal rientro nello stabilimento e dalla riaccensione dei dispositivi di produzione, si è svolta l’assemblea dei soci della Cooperativa Trafocoop per l’approvazione del primo bilancio operativo chiuso al 31 dicembre 2023. La Cooperativa Trafocoop era stata costituita con il supporto di Confcooperative da una parte di ex dipendenti della Trafomec che avevano deciso di investire la indennità di disoccupazione per rilevare e rilanciare la loro azienda nel luogo dove era nata ovvero a Tavernelle, dopo anni di crisi, passaggi di proprietà, cassa integrazione e mancati pagamenti di stipendi. La Cooperativa Trafocoop lo scorso dicembre aveva formalmente acquistato l’azienda e il magazzino dal Tribunale fallimentare di Perugia dopo sette mesi di affitto esercitando la prelazione concessa dalla normativa. Oggi "i numeri contabili dei primi sei mesi di attività della Cooperativa ci danno conforto e ci inducono ad un prudente ottimismo" dichiara il presidente Federico Malizia.

Gli fa eco il direttore commerciale Roberto Buono. "Oggi, dopo dodici mesi di attività, possiamo affermare di avere riagganciato circa l’80% dei clienti storici in tutto il mondo, oltre ad averne aggiunti di nuovi".

"La storia di Trafocoop è una storia fin qui eccellente ed emozionante" afferma il Segretario Regionale di Confcooperative Lorenzo Mariani intervenuto all’Assemblea. "È stata una vera emozione – dichiara il presidente di Confcooperative Carlo Di Somma – ascoltare la breve ma intensa storia della cooperativa Trafocoop raccontata direttamente dal presidente Federico Malizia la scorsa settimana nell’apertura dei lavori della 42esima Assemblea nazionale di Confcooperative". "Ora avanti tutta pur se con la giusta dose di prudenza" concludono Di Somma e Mariani.