Traffico “scolastico“ e disagi: "Servono soluzioni immediate"

GUALDO TADINO

Devono essere trovate soluzioni ai problemi del traffico nella zona delle scuole, in particolare di fronte al plesso di via Lucantoni e nella piazza Federico II. Per questo l’amministrazione comunale e il presidente della competente commissione vengono invitati a incontrare tutte le parti interessate per arrivare a scelte risolutive. Lo chiedono i membri del coordinamento di Forza Italia, Fabio Viventi, Silvia Minelli (nella foto) e Gianni Frillici. Denunciano pubblicamente le rilevanti difficoltà di genitori e accompagnatori, che si trovano contemporaneamente in gran numero di fronte all’edifico della Scuola media “Storelli“, frequentata, anche dagli alunni della primaria, che attendono da tempo la riapertura del plesso della “Tittarelli“. Il problema, con i connessi disagi, diventa ancor più pesante nelle mattinate del giovedì, quando c’è anche il mercato settimanale. Quindi servono decisioni, che riguardino anche altre scuole, come l’istituto superiore “Casimiri“ che opera nelle sedi della via Flaminia e di viale Don Bosco. La questione degli incolonnamenti in tutte le vie di accesso alle scuole con i connessi i disagi per gli accompagnatori degli studenti è un problema non solo per le persone direttamente coinvolte, ma per tutti, considerate le difficoltà che si creerebbero se fosse necessario far passare un mezzo di soccorso.

Alberto Cecconi