Tra nuoto e solidarietà. Una maratona di successo

Solidarietà da record per la “25 ore di nuoto” alla piscina comunale di Città di Castello. La manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune dai Nuotatori Tifernati Polisport con Cnat’99 e Polisport, si è conclusa alle 12 di ieri con 1.172 chilometri e 850 metri percorsi in vasca, al termine di una grande festa che ha riunito 401 atleti nella maratona natatoria.

L’obiettivo era aiutare la Caritas di Città di Castello e sostenere gli oratori di San Giacomo e Madonna del Latte, ai quali saranno devoluti i proventi per 2.200 euro, frutto delle donazioni dei partecipanti. E tutti si sono mobilitati: atleti di caratura internazionale come gli olimpionici Federico Burdisso e Filippo Megli, l’ultraswimmer Marco Fratini, che con gli 80 chilometri percorsi senza sosta per 25 ore consecutive in acqua ha dato la spallata decisiva per il record, nuotatori di tutte le età, atleti di altri sport, le persone con disabilità del gruppo sportivo della Beata Margherita e intere famiglie, con babbo, mamma e figli in acqua per condividere un bel ricordo insieme.

Addirittura c’è chi è arrivato quasi dal Polo Nord pur di dare il proprio contributo: Eggen Kyrre, avvocato norvegese, innamorato di Città di Castello e dell’Altotevere dove ha acquistato una proprietà e si trasferirà a breve, ha raccolto l’invito dei Nuotatori Tifernati Polisport e si è tuffato in acqua per percorrere 2.500 metri. Come promesso, non si sono sottratti alla sfida nemmeno il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che hanno indossato costume e cuffia per condividere con i tanti concittadini presenti il piacere di una nuotata per la nobile finalità.