Tra i giovani per parlare di sicurezza. Nel nome di Nico, vittima della strada

Parlare di sicurezza stradale tra gli studenti e farlo nel nome di un ragazzo giovanissimo morto nel tragico incidente di San Giustino nel 2022. Inizia lunedì da Città di Castello “coNICOinstrada“, la prima tappa del tour di iniziative nelle scuole sul valore della sicurezza stradale promosso insieme alla Questura di Perugia, al Commissariato e alla polizia stradale: il progetto è dell’associazione “Il Mosaico 2.0“ ed è nel ricordo di Nico Dolfi, il 22enne che morì nell’incidente stradale di San Giustino insieme ad altri tre amici (Natasha, Gabriele e Luana). "Abbiamo iniziato questo percorso importante per ricordare un nostro socio, Nico Dolfi, prematuramente scomparso e intendiamo riproporre ogni anno questa iniziativa, immaginando in futuro anche un premio in suo nome rivolto alle scuole", dice Carlo Reali presidente dell’associazione precisando che "questo ricordo di Nico avviene nel modo più giusto poichè invita i ragazzi a riflettere sull’importanza della vita propria e altrui e del rispetto delle regole".

"La perdita di un figlio crea un vuoto incolmabile, gettando le famiglie in un dolore difficilmente rimarginabile e lo scopo primo e ultimo del nostro progetto è quello di evitare il riproporsi di eventi tanto tragici, guardando alla costruzione di un modello proattivo", hanno aggiunto i familiari di Dolfi in prima linea su questa e altre iniziative di sensibilizzazione. Coinvolti gli istituti scolastici superiori di Città di Castello coi dirigenti didattici che si sono detti concordi nel pensare "un percorso volto a promuovere i valori della legalità e della solidarietà". Lunedi 24 all’istituto Cavallotti alle 9 primo appuntamento che si ripeterà poi alle 11.15 nella sede del Patrizi Baldelli. L’11 marzo alla biblioteca Carducci tocca ai ragazzi del Liceo Plinio e dell’istituto San Francesco di Sales mentre il 24 marzo sarà la volta dei ragazzi del Franchetti Salviani. "Una bella iniziativa di sensibilizzazione dei giovani studenti su tematiche di stretta attualità come la sicurezza stradale ed il rispetto delle regole nel ricordo di Nico. Le istituzioni sono pronte a fare la propria parte accanto agli organizzatori, ai promotori del progetto, alle scuole, agli studenti e alle loro famiglie", hanno aggiunto il sindaco Luca Secondi e gli assessori Letizia Guerri e Rodolfo Braccalenti.

Tra l’altro nei giorni scorsi nella sala del Dottorato di palazzo Murena dell’Università degli studi di Perugia, si è tenuta una cerimonia solenne per ricordare Nico, studente di Economia. Il rettore ha consegnato un attestato di benemerenza in sua memoria.