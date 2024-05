Tra Europee e comunali. Arrivano Ascani e Salvini

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni europee e comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. Molti gli appuntamenti previsti sia oggi che domani. Stamattina la deputata del Partito democratico, Anna Ascani, sarà, a partire dalle 10 nella sede del Pd di Gubbio, in piazza Oderisi, al fianco della candidata sindaco Alessia Tasso per rispondere alle domande dei giornalisti. Alle 13 andrà Castel Ritaldi per un pranzo a sostegno del candidato sindaco Piero Ugolini (Tablà Bistrot - Via della Repubblica, 52). Infine, alle 17, parteciperà a Foligno all’incontro pubblico con il candidato a primo cittadino Mauro Masciotti che si terrà in Piazza A. Fratti – S.Eraclio.

Oggi il segretario federale e Ministro Matteo Salvini tornerà in Umbria per la presentazione del suo libro ‘Controvento - L’Italia che non si arrende’ -. L’appuntamento è a Perugia al Plaza Hotel alle 17.30. Saranno presenti anche la presidente della Giunta regionale Donatella Tesei e i candidati umbri della Lega alle elezioni europee Valeria Alessandrini e Antonio Tacconi. "Sarà anche un’occasione per parlare dell’idea di Europa che la Lega, con determinazione e coerenza – spiega il segretario regionale Augusto Marchetti -, sta portando avanti. Abbiamo detto con chiarezza, e non faremo passi indietro, che vogliamo più Italia in Europa e non scenderemo a compromessi con chi in questi anni ha lavorato per renderci deboli attaccando i nostri agricoltori, le imprese, la casa, le auto".

Vittoria Ferdinandi, candidata a sindaco di Perugia per il Campo largo, oggi alle 19 sarà a Strozzacapponi (via Pievaiola 166/P) per parlare di giovani e sviluppo economico. Domani, invece, sempre dalle 19 in poi, parlerà di mobilità a Sant’Orfeto, il paese tra i più colpiti dal terremoto dell’anno scorso. E in occasione della Giornata mondiale del bambino indetta da Papa Francesco, Gianluca Tuteri, candidato della lista Fare Perugia con Romizi-Forza Italia al consiglio comunale di Perugia, ha organizzato domani dalle 16 alle 19, un evento al Barton Park per incontrare le famiglie e i cittadini, a cui parteciperanno anche Andrea Romizi, sindaco uscente di Perugia, e Margherita Scoccia, candidato a sindaco del centrodestra.