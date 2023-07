Torneo dei Rioni di Todi, la Finalissima e la Cerimonia di Premiazione

TODI – Ultima serata per il Torneo dei Rioni di Todi, la disputa di calcetto capace di catalizzare centinaia di persone ogni sera, da tutte le parti del territorio comunale e di tutte le età. Luogo di incontro il ’Loop Stadium’, montato al parco della Rocca. Al termine degli infuocati gironi preliminari, sono arrivate alle semifinali le formazioni del Pian di San Martino, Torresquadrata, Ponterio e Ilci con le partite che sono state disputate ieri sera. Le due squadre vincenti si giocheranno la finalissima di oggi, alle 22, mentre le perdenti saranno in campo per la finalina per il terzo e quarto posto alle 21. "Un’altra edizione di grande successo e un’occasione unica di socializzazione", è il commento del sindaco, che sarà presente sugli spalti e alla cerimonia di premiazione, alla quale interverrà anche Riccardo Cucchi, la voce del calcio italiano.

Già concluso invece il Torneo dei bambini, alla sua prima edizione, vinto dal Nuovo Gualdo-Bastardo che si è imposto in finale sulla formazione del Todi. Una novità che verrà sicuramente riproposta e ampliata negli anni a venire. Ancora per due sere, quindi, tifo alle stelle sugli spalti, al quale seguirà l’intrattenimento musicale nell’area verde compresa tra il campanile di San Fortunato e il Mastio della Rocca. Una partecipazione che ha pochi uguali, tanto che c’è chi prende le ferie per scendere in campo o per sostenere la squadra del proprio rione nei dieci giorni di dispute.

S.F.