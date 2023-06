Torneo dei Rioni 2023, inizia la disfida calcistica notturna a Todi

TODI – È iniziato venerdì sera, nella cornice del Parco della Rocca, il Torneo dei Rioni 2023, una disfida di calcetto in notturna, uno degli appuntamenti sportivi più partecipati dalla comunità cittadina, organizzato dalla Loop Events, associazione di eventi specializzata nel settore sportivo, culturale e di aggregazione. Dodici rioni, oltre cento giocatori, che per dieci giorni, fino a domenica 2 luglio, abbandoneranno il consueto spirito di unione e collaborazione per vestire quello della competizione sportiva. Indosseranno la propria maglia di appartenenza e si daranno "battaglia" sul campo da gioco. Dieci giorni di festa, tra musica, cibo e drink. Il Torneo è arricchito, come da tradizione, da intrattenimento musicale post partita, all’ombra delle colonne di Beverly Pepper e del Mastio della Rocca, e dalle taverne che sono state allestite nel chiostro del Liceo "Jacopone da Todi".

La prima serata ha già centrato il bersaglio, con migliaia di persone che hanno colorato le vie del centro storico e raggiunto il principale polmone verde cittadino per tifare per i loro beniamini. Per il week end, in previsione del maggior afflusso, l’organizzazione ha messo a disposizione una navetta gratuita per il centro, oltre a quella E, già esistente. Tra le novità anche un torneo per bambini, che si terrà dal 26 al 29 giugno, alle ore 18, con quattro squadre iscritte. Un Torneo la cui tradizione è iniziata nel 2016 in Piazza del Popolo ma che in anni più recenti ha trovato la sua collocazione ideale al parco della Rocca. L’albo d’oro vede vincitori Pantalla (2016), Pian di Porto (2017), Torresquadrata (2018), Ilci (2019) e ancora Pian di Porto (2022), squadra arrivata sempre in finale.

s.f.