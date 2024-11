Tornano gli incontri di Giallo Natale. Il tema quest’anno è il “true crime“

Torna per la sua seconda edizione “Giallo Natale. Minifestival giallo, mystery, horror“, che dal 28 novembre al 1° dicembre animerà la Biblioteca comunale Sperelliana. Il tema scelto dagli organizzatori per quest’anno è quello del “true crime“: "Un tema – ha spiegato Giulia Ciarapica, curatrice del Festival – che nasce guardando il fortissimo interesse, italiano e non, per i cold case, ovvero per tutti quei casi di cronaca nera che, dopo anni di indagini, non hanno ancora trovato una soluzione". Il ricco programma include nomi importanti e di grande richiamo, a partire dal giornalista Alvaro Fiorucci che giovedì 28 novembre darà il via alle danze parlando della scomparsa di Sonia Marra, ragazza scomparsa nel 2006 a Perugia. Molto interessante anche l’incontro del giorno successivo, in cui la protagonista sarà Laura Sgrò, dal 2017 legale della famiglia Orlandi, che parlerà ovviamente del caso di Emanuela. Più eventi nella giornata di sabato, che si aprirà alle ore 10 con il laboratorio di scrittura horror “Scrivere la paura“ per proseguire poi con una sessione investigativa di gioco di ruolo a cura dell’Associazione Culturale Alkimia. Doppio appuntamento per la serata: alle 21:15 il giornalista Stefano Nazzi terrà un incontro parlando della mala milanese degli anni ’70, mentre alle 23 Gregorio Paffi, con pianoforte e voce, accompagnerà i presenti in un viaggio musicale all’interno delle più belle musiche da film dei generi horror/giallo. Domenica 1° dicembre alle 17.30 ci sarà l’incontro con la criminologa Roberta Bruzzone dal titolo “State of Florida VS Chico Forti. Studio e analisi degli atti processuali“. Inoltre, tutti i giorni esclusa la domenica, ci sarà la possibilità di vivere l’esperienza della Crime Room Experience, dove i partecipanti dovranno risolvere un mistero in 45 minuti.

"Giallo Natale – ha sottolineato l’assessore Paola Salciarini – torna ad animare la città di Gubbio con la grande attualità dei casi di cronaca nera di ieri e di oggi. Questa edizione del Festival, infatti, farà luce su anni fondamentali della storia italiana, ripercorrendo periodi di fuoco e di grande buio insieme a ospiti davvero di eccezione. Il giallo, sotto qualunque luce lo si osservi, resta uno strumento di indagine non solo culturale e sociale, ma prima di tutto umana".

Federico Minelli