Torna “Storiellando“. Laboratorio per la scuola primaria

ORVIETO Torna, nella programmazione dell’Unitre, un successo dello scorso anno accademico: “Storiellando“, laboratorio di scrittura ed espressione rivolto agli alunni della scuola primaria, per le classi quarta e quinta. Cinque gli incontri previsti: i primi tre, affidati all’ autore Andrea Laprovitera, verteranno sulla scrittura; gli ultimi due, dedicati all’azione interpretativa, saranno curati dal vicepresidente Unitre Alberto Romizi, che si avverrà del supporto musicale di Riccardo Cambri. “Storiellando“ sarà ospitato al Centro studi "Gianni Rodari" che, dall’autunno del 2021, è collcato in una sezione della biblioteca "Luigi Fumi". Il percorso sarà preceduto, lunedì 23 ottobre in orario pomeridiano, da una visita straordinaria dei bambini partecipanti alla cappella di San Brizio, per ammirare e conoscere i meravigliosi affreschi di Luca Signorelli, ed entrare così nel mondo visionario e colorato del sommo pittore. È infatti a Signorelli, di cui quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte, che l’edizione 2023-24 di Storiellando è dedicata.