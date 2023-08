Torna Pan Opera Festival Teatro musicale a Panicale

Tre produzioni teatrali e due concerti per il “Pan Opera Festival“ che torna per la nona edizione da questa domenica al 24 settembre, con la sua raffinata e ricercata proposta artistica, dedicata al teatro musicale e al particolare all’opera da camera.

Organizzato dall’associazione TéathronMusikè, con il sostegno della Fondazione Perugia e il contributo del Gal Trasimeno Orvietano, "il Festival – ha raccontato a Perugia il direttore artistico Patrick David Murray – vuole creare un viaggio tra mondi musicali e teatrali apparentemente lontani ma connessi, partendo dall’America, passando per la Russia e arrivando in Italia". A dare il via al festival sarà, domenica alle 17, al Castello di Montalera, il gala lirico “L’Opera in America“ per raccontare la storia del melodramma negli Stati Uniti su musiche di Gershwin, Bernstein, Verdi, Puccini e Menotti. Poi il cartellone si sposta a “casa“, al Teatro Caporali di Panicale, dove andranno in scena due produzioni operistiche. Sabato 16 e domenica 17 settembre, alle 18, “Histoire du Soldat“ di Stravinsky, nella versione teatrale originale, con ballerini, cantanti e orchestra, per la regia, le scene e le video produzioni di Valerio Bufacchi su testi di Charles Ramuz tradotti e adattatati da Virgilio Bianconi, con il Pan Opera Festival Ensemble, diretto da Luisella Chiarini.

Sarà poi la volta di una nuova produzione del Festival, “Colombina e Pernicone“, un intermezzo del ’700 di Francesco Mancini, per la regia di Virgilio Bianconi, venerdì 22 settembre alle 21, sabato 23 e domenica 24 alle 18. Infine ci saranno due concerti nella Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo, in collaborazione con ‘Fili in Trama’: sabato 16 alle 16 la Messa in musica degli artisti e degli artigiani e domenica 17 alle 12.15 il concerto di Mezzogiorno, intitolato ‘Il Cornetto del Doge’ con il duo Seicento Stravagante.