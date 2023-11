Torna l’iniziativa “Il regalo sospeso“. Doni per i più piccoli

Confcommercio Terni e l’Associazione Clown Vip Terni, in collaborazione con l’Associazione Società San Vincenzo de Paoli, con il patrocinio del Comune di Terni, per le prossime festività natalizie, promuovono la terza edizione dell’ iniziativa solidale “Il regalo sospeso: un Natale per tutti “. I cittadini possono donare un regalo sospeso recandosi in uno dei negozi aderenti, effettuare la spesa, consapevoli che sarà poi l’ Associazione di volontariato coinvolta a ritirarlo e a consegnarlo all’Emporio dei Bimbi, presso la Diocesi di Terni. La scelta del regalo sospeso è libera sia in termini di importo che di tipologia di oggetto. Il circuito delle attività commerciali aderenti è caratterizzato dalla presenza di un adesivo con il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso. L’elenco sarà consultabile sulla specifica pagina Facebook dal 25 novembre. "Abbiamo deciso di rendere struttursle l’iniziativa", afferma Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni.