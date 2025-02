Torna la pioggia, riaffiorano buche sulle strade

La pioggia fa riaffiorare le magagne sulle strade. Sarà una settimana di passione – viste le previsioni meteorologiche che non promettono nulla di buono – per tanti automobilisti perugini, costretti a fare i conti con alcune buche che questi giorni ricchi di precipitazioni piovose si riaprono.

Il maltempo – gelo o pioggia appunto – sono tra i nemici principali della circolazione stradale. E se il gran freddo ormai è una rarità, le precipitazioni per fortuna sono molto più frequenti: fanno bene all’agricoltura e alle falde, ma non all’asfalto. E allora ecco che ricominciano le segnalazioni lungo le ‘arterie’ che sono messe peggio, quelle insomma dove non si interviene più da qualche anno. E manco a dirlo una di quelle principali è viale Centova, che ormai è al culmine della percorrenza. Altre segnalazioni giungono da via Capitini, via Cortonese, ma anche da Montebello. Per fortuna nelle settimane scorse sono stati portati a termine alcuni interventi importanti, uno su tutti quello tra San Marco e Ponte d’Oddi che è finalmente tornata percorribile dopo anni davvero terribili per gli automobilisti.

Pessima la situazione anche a Elce, lungo la strada principale (via Annibale Vecchi) ma anche via Pellini in questi giorni è messa piuttosto male. Poi c’è la periferia: segnalazioni sono giunte alla nostra redazione sulla strada che collega Bosco a Colombella: c’è da stare davvero molto attenti.

L’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini, segnala proprio che lì intervento in viale Centova è contenuto nell’appalto principale che il Comune ha bandito per il Piano strade 2025: qui infatti, con l’intervento in altre zone (Ponte Rio, via Sperandio e due rotatorie in via Berlinguer e via Dottori, Strada Lambrelli) ci sono a disposizione circa 1,2 milioni. Il progetto esecutivo è in corso di redazione e poi con l’appalto i cantieri dovrebbero partire tra qualche mese. C’è insomma ancora un po’ da pazientare e fare attenzione a non lasciarci gli pneumatici o le sospensioni.