Torna la ’Fiera di San Bartolomeo’: "Evento strategico per l’allevamento"

"Con la Fiera di San Bartolomeo da venerdì 23 a domenica 25 agosto torna l’appuntamento con una parte importantissima della tradizione e dell’economia di Città di Castello, quella legata all’allevamento e all’agricoltura. Mondi che saranno mostrati e raccontati per tre giorni dai protagonisti, da chi mette passione e lavoro per tenere in vita una filiera strategica". Sono le parole con cui il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri hanno presentato l’edizione 2024 della manifestazione che il Comune promuoverà con Pro Loco di Piosina e la Società Rionale Madonna del Latte, gli allevatori dell’Alto Tevere e umbri. Secondi e Guerri hanno rimarcato come l’evento clou della manifestazione, la Mostra Zootecnica che sabato 24 e domenica 25 agosto sarà ospitata interamente all’interno del parco Alexander Langer, "sarà una bellissima occasione per conoscere da vicino gli allevatori presenti e i magnifici animali che crescono ogni giorno con passione e professionalità".

All’interno dell’area fieristica commercianti di animali, avicoltori, produttori agricoli (con miele, formaggi, ortofrutta) e antichi mestieri. L’attrazione i sarà il toro “Nepal”, un esemplare di rara bellezza e maestosità, con i suoi circa 1.600 chilogrammi di peso e un’altezza al garrese di quasi due metri, di proprietà dei fratelli Marco e Matteo Luchetti di Collazzone. "Accanto a Nepal e agli altri animali che saranno in vetrina – hanno anticipato sindaco e assessore – sabato 24 agosto ospiteremo un convegno dal titolo ‘Lo stato della zootecnia in Alto Tevere’, che fotograferà la situazione attuale della filiera. Sarà il nostro contributo per approfondire con gli addetti ai lavori opportunità e criticità del settore, con l’idea di favorire i provvedimenti e gli investimenti necessari". La Fiera di San Bartolomeo è un punto di riferimenti per il settore – ha commentato Francesco Fedeli, in rappresentanza degli allevatori del territorio – Abbiamo bisogno di aiuto, la zootecnica sta attraversando un periodo difficile, nel quale sono a rischio allevamenti storici e con loro anche la sopravvivenza di un patrimonio genealogico straordinario costruito negli anni". In occasione dell’inaugurazione della Fiera, domenica 25 alle ore 10.30, la Pro Loco di Piosina regalerà il consueto appuntamento con i sapori della tradizione del territorio, offrendo a tutti i presenti cantucci e vinsanto.