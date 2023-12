Torna il “Presepe Vivente Medievale“ di Bevagna con i costumi originali dello storico film di Zeffirelli

Nel ricordo di Franco Zeffirelli e del grande cinema, Bevagna rilancia il suo tradizionale e amatissimo “Presepe Vivente Medievale“ in scena venerdì 29 e sabato 30 dicembre dalle 16. Questa edizione 2023 rende omaggio agli 800 anni della prima rappresentazione al mondo del presepe vivente che San Francesco creò a Greccio nel 1223. E lo fa in una maniera davvero straordinaria. Il Presepe vivemter medievale si articolerà in una serie di tableaux vivants, che ripercorreranno le tappe fondamentali della vicenda umana e religiosa del Santo e che saranno ispirati alle scene di Giotto che nella Basilica Superiore di Assisi dipinse le celebri Storie di San Francesco. Protagonisti gli attori e i cantanti della compagnia teatrale Agape che ricorda anche un altro importante anniversario, il centenario della nascita del regista Franco Zeffirelli, che non ha mai mancato di ricordare il suo personale affetto per l’Umbria e che anche a Bevagna girò alcune scene di uno dei suoi film più belli, “Fratello Sole, Sorella Luna“ nel 1972.

E così i visitatori del Presepe Vivente Medievale avranno l’opportunità di ammirare attori che indosseranno gli abiti originali di questo film, tutti pezzi unici, frutto del genio creativo di Danilo Donati, due volte premio Oscar e oggi di proprietà della Gelsi Costumi D’Arte. Daniele Gelsi (nella foto con i costumi), apprezzatissimo sarto e costumista umbro, è stato infatti allievo della scuola Casa d’Arte Cerratelli di Firenze dove furono prodotti tutti i costumi del film e dove Franco Zeffirelli trovò l’ambiente ideale per far fiorire il suo capolavoro Fratello Sole, Sorella Luna. Dopo più di 50 anni questi costumi riemergono dalla casse per onorare il genio del maestro e per impreziosire l’allestimento del Presepe Vivente, a vantaggio di coloro che verranno ad ammirarlo.