Torna il premio “Gino Flori“. Martedì la cerimonia di consegna

TERNI - Martedì 4 marzo, in Provincia dalle 15 il Centro sociale per anziani “Volta” di Terni, assegnerà il Premio “Gino Flori“. I riconoscimenti vanno ogni anno a persone di alto profilo morale e professionale che hanno dato lustro alla comunità, alla città di Terni, all’Umbria e all’Italia per il loro impegno nei confronti delle istituzioni e del welfare, con particolare riguardo alle persone

anziane e fragili. L’edizione del 2025 intende mantenere alta l’attenzione sulla sanità pubblica, in particolare sull’azienda ospedaliera ternana. Quest’anno i premiati saranno: Giovanni Carreras, Erminia Carbone, Carlo Conti, Maria Rita del Zompo, Emanuele Cottini, Marcello Dominici, Mark Ragusa, la Fondazione Carit, il Coordinamento infermieri volontari emergenze sanitarie, Benedetta Proietti, Anita Pazzaglia, Giuseppe Taschetti, Riccardo Giubilei. Verrà consegnato un premio speciale alla memoria del maestro Mauro Desantis, istruttore di danza sportiva e dirigente nazionale Fids.