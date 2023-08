Torna il mercatino dell’artigianato Le occasioni vintage

Sabato torna la mostra-mercato dell’artigianato al Borgo Bello. Appuntamento dalle 8 alle 20. Le bancarelle saranno dislocate come sempre sul sagrato di sant’Ercolano, fino ai giardini Caselli-Moretti di viale Indipendenza. La manifestazione rientra tra gli eventi di agosto ed è un’occasione per curiosare tra gli stand degli artigiani, che propongono abbiglòiamento e oggettistica. Nella zona non mancano locali caratteristici, bar e gelaterie. E chi vuole concedersi un pausa al fresco, val bene una sosta nelle panchine dei giardinetti.