Torna ’Giallo Trasimeno’. C’è anche il libro su Amanda

TUORO SUL TRASIMENO – Tuoro sul Trasimeno e Isola Maggiore dal 30 agosto all’1 settembre si tingono di giallo con la quarta edizione di "Giallo Trasimeno". Apertura ufficiale ore 17.30 nella Piazza del Rondò a Tuoro sul Trasimeno con la prima di una lunga serie di presentazioni, con Alessandro Maurizi e il libro "Gli invisibili di San Zeno". Alle 20.45 è in programma la cerimonia di premiazione della sezione "Racconti" per l’omonimo premio 2024. Alle ore 21.30, infine, la presentazione moderata da Maria Grazia Virgilio del libro di Nora Venturini "Una morte senza peso". Cambio di location per gli appuntamenti mattinieri di sabato 31 agosto con l’Isola Maggiore e le sue bellezze grandi protagoniste. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 17, si torna sulla terra ferma, in Piazza del Rondò a Tuoro sul Trasimeno, con la presentazione del libro "Nulla è come appare" di Nicodemo Gentile, per poi proseguire con quella di "Cristallo" di Livia Sambrotta. La serata proseguirà dalle 20.45 con la premiazione della sezione "Editi" del concorso "Giallo Trasimeno 2024" per poi lasciare spazio alle 21.30 alla presentazione del libro "Il Maestro dei sogni" (Longanesi) di Marco De Falchi. Si prosegue domenica mattina sull’isola per chiudere a Tuoro (ore 18.30) con l’opera del magistrato Giuliano Mignini (foto) che in Piazza del Rondò tornerà ad affrontare "Il caso Meredith Kercher" discutendone con il giornalista Alvaro Fiorucci.