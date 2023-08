Torgiano, un brindisi all’estate La festa di Calici di stelle e Vinarelli

Dieci giorni esplosivi e intensissimi, segnati da due eventi indiscussi, la notte dei “Calici di stelle“ il 10 agosto e il ritorno dei Vinarelli che lunedì 21 agosto festeggiano 40 anni di creatività giocosa. Torgiano illumina l’estate culturale umbra con un cartellone ricchissimo di proposte che dall’11 al 20 del mese invadono il borgo a suon di spettacoli di musica e teatro, mostre d’arte, eventi sportivi e stand enogastronomici con i sapori del territorio.

"Quaranta appuntamenti gratuiti, per l’unico, vero momento di aggregazione della comunità" hanno sottolineato con orgoglio, ieri a palazzo Donini, il sindaco di Torgiano Eridano Liberto e il presidente della Proloco Fabrizio Burini. "Quarant’anni non sono scontati né diffusi, significa che tutta la comunità ha lavorato con risultati straordinari" ha aggiunto la presidente della Regione, Donatella Tesei che ha avuto in omaggio un calice con gambo in ceramica realizzato da un’artigiana di Torgiano.

Si comincia dunque la Notte di San Lorenzo, giovedì 10 con “Calici di Stelle“: la manifestazione si svolge in tutta l’Umbria e a Torgiano si traduce in una festa collettiva nel centro storico, dove dalle 20.30 a mezzanotte si brinderà con i migliori vini delle 31 cantine della Strada dei Vini del Cantico, degustando i piatti tipici del territorio proposti da ristoranti e proloco. "Si rinsalda il connubio tra arte, vino e stelle cadenti" ha spiegato Avelio Burini, presidente della Strada Vini del Cantico che ha ricordato le novità e il cartellone di eventi con concerti tra vie e piazze, mostre, lo spettacolo pirotecnico. I ticket per le degustazioni saranno in vendita da lunedì 7. Domenica 13 ci sarà la ciclostorica “La Torgianese“ dedicata a Mario Calzola e Ivo Manfroni con partecipazione straordinaria di Claudio Cappucci.

A far scendere il sipario saranno i Vinarelli: nati nel 1984, spegneranno 40 candeline nella serata del 21 agosto, confermandosi momento magico e conviviale che richiama pittori da tutta Italia e li invita ad esprimersi liberamente, utilizzando il vino al posto dell’acqua per diluire gli acquerelli. Il manifesto 2023 è di Marc Sardelli, come omaggio ad Alberto Fremura autore del celebre logo. Proprio a Fremura verrà dedicata una delle 16 mostre dei Vinarelli, con le opere da lui realizzate a Torgiano, raccolte grazie alla collaborazione di Angelo Valentini. Da ricordare anche le mostre del Gruppo Labronico e dei Vinarelli più belli realizzati in 40 anni.

Sofia Coletti