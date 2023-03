Tommaso, Fadoua e Sofia Ecco i tre studenti premiati

Tommaso Maccarelli, Fadoua Sammoudi e Sofia Simoncini: sono gli studenti che hanno ricevuto le borse di studio in memoria di Elisa Cesari. Giovedì 23 febbraio nell’aula magna della sede istituto Cavallotti si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio offerte da Matteo Pellegrini, in ricordo di Elisa Cesari studentessa dell’Istituto di Istruzione Cavallotti, precocemente scomparsa a seguito di un incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro. Elisa dopo il diploma stava infatti prestando servizio alla Pizzeria Santa Maria di Lama il cui titolare Matteo Pellegrini è il donatore delle borse di studio di trecentotrenta euro ciascuna, assegnate a tre studenti meritevoli, selezionati dai docenti della scuola, secondo i requisiti del bando. Alla presenza delle classi quinte, accompagnate dai loro docenti sono stati premiati gli alunni che a loro volta hanno ringraziato il donatore per questo gesto.

Oltre a Matteo Pellegrini che ha rimarcato la gentilezza e l’impegno di Elisa nel lavoro, sono intervenuti per un breve ricordo della ragazza, la dirigente scolastica professoressa Marta Boriosi, il professor Diego Celestini e la sorella di Elisa, Elena.