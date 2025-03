Tomas Gerini campione del mondo. Itf over 30

Straordinario successo per Tomas Gerini, tennista in forza allo Junior Tennis Perugia, che ad Antalya, in Turchia, ha conquistato il titolo di campione del mondo ITF Over 30. Il portacolori gialloblù, punto di riferimento anche per il team di via XX Settembre che ad ottobre tornerà a calcare i campi della serie A1, si è reso protagonista di un cammino strepitoso, culminato con il successo in finale sul brasiliano Joao Pedro Gomes Leme, terza testa di serie della rassegna, superato 61 63. I complimenti dei 4 mestri Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana.