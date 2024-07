’Todo Mundo’ a Perugia. Eventi nel Borgo d’Oro

Cinema, enogastronomia, musica, fotografia e letteratura nel segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Oggi e domani torna in Corso Garibaldi, “Todo Mundo – Cinema ed eventi nel Borgo“, rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito ideata e promossa dall’associazione MenteGlocale, con il supporto e la collaborazione di tante realtà.

“Todo Mundo“ è la declinazione internazionale della Sagra del Cinema e si concentra sulla cinematografia nordeuropea contemporanea con due graffianti commedie che parlano con ironia e originalità di inclusione, parità di genere, pace e rapporto uomo-natura: stasera alle 21.30 in piazza Lupattelli si vedrà “Nimby – Not in my backyard“ (nella foto) del finlandese Teemu Nikki, domani, stesso luogo e ora, “Wild Men. Fuga dalla civiltà“ del danese Thomas Daneskov. Le proiezioni saranno introdotte dal documentario “Birago Food Community“ che racconta le esigenze e i bisogni alimentari dei residenti del quartiere perugino e da alcuni corti della sezione Junior del Festival CinemAmbiente di Torino. Prima dei film verranno trasmessi estratti dai concerti “Alberi da suonare“ e “Waterfall and sounds“, dal progetto ’Vibrazioni. Il Suono dalla Radice’ di Tetraktis percussioni.

Non manca la vocazione enogastronomica con un aperitivo a chilometro zero, stasera alle 20, in collaborazione con i produttori di Cia Umbria del mercato di quartiere di piazza Puletti, e con lo show cooking antispreco a cura di Cookism – autismo in cucina, progetto di cucina e inclusione sociale, domani alle 19.30. E ancora, spazio alle fotografia stamani alle 10.30, con il laboratorio di cianotipia negli spazi del ristorante “Il Giardino“ in via dei Pellari e alla letteratura, domani alle 19.30, con il reading sulla parità di genere della compagnia teatrale “Occhisulmondo“.