Todi, servizio di orientamento al lavoro

Tempo di bilanci per il SAL, il servizio di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli, che opera nella zona sociale 4 con sede a Todi. Durante lo scorso anno sono state 62 le situazioni delle quali il servizio si è preso carico, con l’attivazione di percorsi di orientamento (10), la gestione di tirocini curriculari (8), la ricerca attiva del lavoro (19), le proposte di selezione (6) e l’inserimento lavorativo definito in azienda con regolare contratto (4) o in progetti formativi con tirocinio retribuito (2); 11 i nuovi casi presi in carico durante il 2022.