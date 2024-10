Todi sempre più solidale. C’è la "Camminata in rosa"

La città di Jacopone sempre più solidale. Dopo la "Camminata della Speranza", che ha registrato numerose adesioni, nel mese in cui il mondo si mobilita contro il cancro al seno, l’Associazione Ex Dipendenti e Amici della Banca Popolare, in collaborazione con i volontari locali della Fondazione Airc e del Gruppo sportivo Uisport Avis Todi, organizza per domenica 6 ottobre la "Camminata in rosa", una camminata non competitiva di circa 8 km lungo il fiume Tevere, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. L’appuntamento è presso il Ponte Bailey in località Ponterio, alle ore 8.30: la partenza è alle ore 9.00 e la quota di partecipazione di 10 euro sarà interamente devoluta alla Fondazione per sostenere la ricerca sul tumore al seno. In questa occasione, per sostenere ulteriormente il lavoro dei ricercatori, gli organizzatori distribuiranno alcune spille con il nastro rosa a fronte di una donazione minima di 2 euro. Il motto dell’evento è "Un piccolo passo per l’uomo … un grande aiuto per la ricerca sul tumore al seno, vieni anche tu?". Quella di Todi è una delle sei Camminate organizzate nella Regione per sostenere la ricerca e trovare nuove cure contro le forme più aggressive: il Comitato Umbria è attivo dal 1994 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne Airc. Grazie all’impegno di Comitato, volontari e sostenitori, per il 2024 per l’Umbria sono stati deliberati 1.152.810 euro per il sostegno di 7 progetti di ricerca e 2 borse di studio. s.f.