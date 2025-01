Todi, nasce a Collevalenza il nuovo Polo scolastico

TODI – Ulteriore buona nuova per la frazione di Collevalenza, che poco prima di Natale già ha visto la riapertura del borgo storico. La cabina di coordinamento per la ricostruzione del Sisma 2016, presieduta dal Commissario Guido Castelli, ha approvato infatti a fine anno l’aumento per un milione di euro del finanziamento per la realizzazione del nuovo polo scolastico. L’innalzamento del contributo speciale a 2 milioni e 128 mila euro, a fronte di un progetto che prevede un investimento complessivo di 3,2 milioni, permetterà di contenere il co-finanziamento da parte del bilancio comunale a poco più di un milione di euro. "L’indizione della gara per la costruzione del nuovo plesso - informa l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri - è prevista per marzo 2025, con l’avvio dei lavori entro l’autunno dello stesso anno, andando a dare compiutezza all’ambizioso piano di edilizia scolastica che vede già in corso di realizzazione il nuovo polo scolastico di Ponterio e la mensa-auditorium della Media Cocchi-Aosta e il prossimo avvio degli interventi di riqualificazione ed efficientamento sul plesso di Pantalla". Il polo di Collevalenza si caratterizzerà per innovative tecniche costruttive: sarà una struttura autosufficiente dal punto di vista energetico, si svilupperà su di un unico piano fuori terra per una superficie complessiva di 1.350 metri quadrati, dotati di impianto fotovoltaico. Ospiterà la scuola primaria con sezione unica, e una materna, sempre a sezione unica, con aule didattiche, zona per attività libere, sala insegnanti, locale cucina e mensa. Presente anche la palestra ed una biblioteca.

