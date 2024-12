Todi: lavori ascensore ai Giardini pubblici proseguono, soluzione per mura storiche

I lavori per la realizzazione dell’ascensore che collegherà via Termoli ai Giardini pubblici di Todi continueranno fino a venerdì 20 dicembre. Dopo le festività, il transito veicolare tornerà ad essere aperto senza limitazioni ai residenti della zona.

L’amministrazione comunale ha risposto alle polemiche dei residenti della "Valle Bassa" con un incontro. L’assessore Moreno Primieri ha dichiarato che il cantiere non subirà interruzioni, nonostante il ritrovamento di due tratti di mura storiche. Con la Sovrintendenza è stata individuata una soluzione per la fruibilità visiva del muro rinvenuto.

La soluzione prevede di avanzare di qualche centimetro con l’uscita della cabina di risalita, evitando danni al muro storico. Progettisti, tecnici comunali, ditta esecutrice e Sovrintendenza hanno lavorato con responsabilità. Nonostante i numerosi saggi, lo spessore contenuto della muratura non aveva permesso la sua intercettazione.

Il ritrovamento di un secondo muro a valle, di probabile epoca post-rinascimentale, non comporterà modifiche significative al progetto. La galleria pedonale passerà sotto il muro, necessitando solo di un'architravatura. Il progetto resta inalterato, con migliorie per valorizzare gli elementi storici.

Circa venti famiglie hanno partecipato all’incontro, chiedendo al sindaco di consentire il transito in Via Termoli nei weekend per alleviare i disagi, soprattutto per chi ha difficoltà di deambulazione.