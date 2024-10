Todi, è il grande giorno dei Cortei storici d’Italia

TODI – È cominciato il lungo week end dedicato al Medioevo con "La Disfida di San Fortunato", gare di tiro con l’arco unite a esibizioni di tamburini, sbandieratori, falconieri, danzatrici e guerrieri in una cornice storica, quale la centrale Piazza del Popolo, che non può non costituire una cornice ideale. Una manifestazione cresciuta negli anni, un evento per rinnovare e celebrare la memoria del patrono, quel Vescovo San Fortunato che salvò la città dai Goti. A lui, dopo il giuramento del podestà Giovanni di Guidone del Papa, sarà offerto, nella giornata di lunedì, il cero votivo, ricordo di quel cero del peso di 15 libbre che dal 24 giugno 1208 la città di Amelia doveva offrire a Todi in segno di sottomissione.

Intanto oggi, alle ore 16, si terrà il corteo storico dei cortei d’Italia, cui parteciperanno gruppi storici provenienti da tutta Italia; oltre 1.000 figuranti che muoveranno sia da via Giacomo Matteotti sia da alcune vie del centro storico per poi incrociarsi in Piazza e disporsi sulla scalinata della chiesa di San Fortunato per la benedizione dei gonfaloni. Si esibiranno il Gruppo musici e sbandieratori "Arcus Tuder", le danzatrici della Compagnia medievale Todi e la Compagnia della Ruggine. In mattinata, invece, si terrà "La disfida di San Fortunato", la gara amichevole di tiro con l’arco storico e tradizionale cui parteciperanno oltre 160 arcieri in costume. Non mancano rievocazioni storiche, come quella di una tenda legionaria romana del periodo imperiale con tavoli didattici, la mostra mercato "Tipico Todi", tornei d’arme e visite guidate ai sei rioni della città, a partire da quello di San Silvestro che ospita una taverna.

Susi Felceti